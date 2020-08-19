Özür diledi

Halit Ergenç, İzzet Çapa’nın henüz yayınlanmayan programında, sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği iddia edilen Ozan Güven’e destek verdiğini söyleyince, tepki çekti. Sosyal medyadan bir açıklama yapan oyuncu, “Bir temenni niyetiyle yaptığım açıklama, kendimi doğru ifade edemememden dolayı maksadını aştı, çok üzgünüm. Şiddetin hiçbir türünün yanında olmam mümkün değil. Herkesi hayal kırıklığına uğrattığımı anlıyorum. Hak veriyorum ve özür diliyorum” dedi.