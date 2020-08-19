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HaberlerMagazin Haberleri Özür diledi
19.08.2020 - 07:00 |

Özür diledi

Halit Ergenç, İzzet Çapa’nın henüz yayınlanmayan programında, sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği iddia edilen Ozan Güven’e destek verdiğini söyleyince, tepki çekti.

Özür diledi
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Halit Ergenç, İzzet Çapa’nın henüz yayınlanmayan programında, sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği iddia edilen Ozan Güven’e destek verdiğini söyleyince, tepki çekti. Sosyal medyadan bir açıklama yapan oyuncu, “Bir temenni niyetiyle yaptığım açıklama, kendimi doğru ifade edemememden dolayı maksadını aştı, çok üzgünüm. Şiddetin hiçbir türünün yanında olmam mümkün değil. Herkesi hayal kırıklığına uğrattığımı anlıyorum. Hak veriyorum ve özür diliyorum” dedi.

Hülya Avşar'ın tekne keyfiOyuncu ve sunucu Hülya Avşar, teknede keyif yaparken çekilen videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Avşar'ın bu paylaşımına kısa sürede beğeni yağdı.
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Cadde Yazarları

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