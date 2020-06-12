Pandemi hatırası

Bu yılın başında EPOS 7 Derneği Başkanı olan Arzu Sabancı, şimdiye dek tüm toplantılarını Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirmişti. Koronavirüs salgınında normalleşme sürecine girdiğimiz bu dönemde Arzu Hanım, ilk fiziksel buluşmayı da önceki gün düzenledi. Zafer Kozanoğlu, Berrin Zorlu, Beste Yurttaş ve Özgür Doğa Keleş’in bir araya geldiği toplantıda hem hasret giderildi hem de yapılacak etkinlikler programa alındı.