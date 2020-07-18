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18.07.2020 - 07:00 |

Pandemi sonrası ilk buluşma!

Davranış Bilimleri Uzmanı ve yazar Aşkım Kapışmak, uzun bir aradan sonra sevenleriyle buluşacak.

Pandemi sonrası ilk buluşma!
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10 Ağustos’ta İzmir, Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’nda açık hava sahnesine çıkacak Kapışmak, “Pandemi sonrası insanlarda kaygı ve korku tavan yaptı. Bu kapsamda konuklarımı, anda kalma ve kaygı üzerine özel tekniklerle içsel bir yolculuğa çıkarmayı planlıyorum. Seminerimde ayrıca çok kıymetli olan zamanımızı da etkin kullanmanın tüyolarını paylaşarak, hayatlara ışık tutmayı hedefliyorum” açıklamasını yaptı.

Barış Murat Yağcı'dan hayranlarına teşekkür videosu'Survivor'da sergilediği performansla finale kadar gelen Barış Murat Yağcı duygularını, "Hayatımın en güzel tecrübesiydi. Çok güzel anılar ve insanlar biriktirip, tüm gücümle mücadele ettiğim ada, yeni maceramın başlangıcı oldu" sözleriyle dile getirdi.
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Cadde Yazarları

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