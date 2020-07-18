Pandemi sonrası ilk buluşma!

10 Ağustos’ta İzmir, Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’nda açık hava sahnesine çıkacak Kapışmak, “Pandemi sonrası insanlarda kaygı ve korku tavan yaptı. Bu kapsamda konuklarımı, anda kalma ve kaygı üzerine özel tekniklerle içsel bir yolculuğa çıkarmayı planlıyorum. Seminerimde ayrıca çok kıymetli olan zamanımızı da etkin kullanmanın tüyolarını paylaşarak, hayatlara ışık tutmayı hedefliyorum” açıklamasını yaptı.