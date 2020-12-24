Pandemiden çıkan şarkı

Müzik dünyasında ‘Rockçı Başhekim’ olarak tanınan Onkolog Tayfun Hancılar, yeni single çalışması ‘Aşk Yokmuş’u sevenleriyle buluşturuyor. Slow ezgilerin ağırlıkta olduğu parçanın sözü ve müziği Hancılar’a, düzenlemesi ise Çağrı Kodamanoğlu’na ait. Gündüzleri başhekimi olduğu hastanede görev yapan Hancılar, akşamları da en büyük tutkusu olan müzik çalışmalarını sürdürüyor.