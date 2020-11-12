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12.11.2020 - 07:00 |

Pandemiden sıkılmış!

Zendaya, Elle dergisine konuştu.

Pandemiden sıkılmış!
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Zendaya, Elle dergisine konuştu. Hayattaki zevkinin çalışmak oldu- ğunu söyleyen oyuncu, “Sanat yaratabildiğim zaman ve derinden bağlanabildiğim projelere dahil olduğumda, gerçekten mutlu hissediyorum” dedi. Yaptığı işle ilgili gelen her türlü geri bildirimden memnun kaldığını belirten yıldız, “Pandemiden sıkıldım. Gezmeyi seviyorum, eski halimize dönmek için gün sayıyorum. Ama şu an hepimizin yapabileceği tek şey, beklemek” ifadelerini kullandı.

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