Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Bölümü mezunu olan Fuat Güner, bir dönem mühendislik yaptığını belirterek, karayollarında ve özel bir şirkette çalıştığını söyledi. Güner, "Paris Charles de Gaulle Havalimanı'nın yollarını ben yaptım, kimse bilmez" dedi.

Fuat Güner'in katıldığı program, 20 Mart Cuma günü TRT Müzik ekranında olacak.