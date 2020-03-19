19.03.2020 - 15:44 |
'Paris Charles de Gaulle Havalimanı'nın yollarını ben yaptım'
İpek Açar'ın Cuma akşamları TRT Müzik'te yayınlanan 'İpek Açar ile İpek Yolu' programının bu haftaki konuğu Türk Pop Rock müziğinin en önemli gruplarından MFÖ'nün üyelerinden Fuat Güner oldu.
Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Bölümü mezunu olan Fuat Güner, bir dönem mühendislik yaptığını belirterek, karayollarında ve özel bir şirkette çalıştığını söyledi. Güner, "Paris Charles de Gaulle Havalimanı'nın yollarını ben yaptım, kimse bilmez" dedi.
Fuat Güner'in katıldığı program, 20 Mart Cuma günü TRT Müzik ekranında olacak.