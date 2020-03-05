Paris çıkarması

‘Nedo’ markasıyla 40 yıldır uluslararası moda dünyasında adından söz ettiren Nedret Taciroğlu, kızı Yasemin Taciroğlu’yla yeni koleksiyonlarını Paris’te sergiledi. “Yasemin en büyük sağ kolum” diyen tasarımcı, moda haftasındaki sunumu için, adeta şehirde kamp kurduklarını söyledi. Sonbahar ve kış koleksiyonlarını görücüye çıkaran anne-kızın tasarımları, misafirlerin beğenisini kazandı. Yasemin Taciroğlu, defileden sonra çok sayıda sipariş aldıklarını söyledi.