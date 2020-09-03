Paris Hilton: Kimsenin yaşamaması gereken şeylere katlandım

Yaşadığı ilişkilerden bahseden Paris Hilton, eski erkek arkadaşlarından 5'inin kendisine duygusal veya fiziksel istismarda bulunduğunu söyledi. People'a konuşan Hilton otellerinin varisi, "kimsenin yaşamaması gereken şeylere katlandığını" açıkladı.

Hilton, "Boğazımı sıktılar, vurdular, sertçe çekiştirdiler" dedi.

39 yaşındaki Hilton, sözlerine, Hepsi de iyi adamlar gibi görünüyordu, gerçek renkleri sonradan belli oldu. Kıskanç veya savunmacı olurlar ya da beni kontrol etmeye çalışırlardı. Nihayetinde fiziksel, sözlü ve duygusal açıdan istismar ettikleri bir noktaya varırlardı" diyerek devam etti.

Paris Hilton, yakında yayımlanacak This is Paris isimli belgeselde, Utah Provo Canyon yatılı okulunda geçirdiği gençlik yıllarında katlandığı duygusal ve fiziksel tacizi anlatıyor.

Hilton, gençliğinde yaşadığı istismarın, kendisini; yetişkinliğinde yaşadıklarını normalleştirmeye yönelttiğini söyledi. Sosyetik güzel, “Provo'da (istismar davranışına) o kadar alışmıştım ki bu bana normal bir şey gibi geliyordu" dedi.

Hilton ayrıca, 9 aydır çıktığı girişimci Carter Reum'la ilişkisinden de bahsetti ve kendisini Reum'la beraberken "çok güvende" hissettiğini ifade etti.