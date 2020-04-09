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09.04.2020 - 12:27 |

Paris Hilton ve kardeşinden corona virüsle mücadeleye 10 milyon dolar

Paris Hilton ve ve Nicky Hilton Rothschild kardeşler corona virüsü ile mücadele kapsamında 10 milyon dolar bağış yaptı...

Paris Hilton ve kardeşinden corona virüsle mücadeleye 10 milyon dolar

Dünyaca ünlü kardeşler Paris ve Nicky Hilton Rothschild corona virüsü ile mücadele edenlere 10 milyon dolar bağışladı. Büyükbabaları Conrad N. Hilton tarafından 1944’te kurulan Hilton Vakfı tarafından bağışlanan paranın yarısı Los Angeles’taki evsiz nüfusu korumaya, diğer yarısı da Afrika ülkelerinin beklenen salgına hazırlanmasına yardımcı olmak için kullanılacağı duyuruldu.

 

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