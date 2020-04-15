Pastasız olmaz!

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Sema Maliki, karantina günlerine denk gelen doğum gününü sessiz sedasız kutladı. Her fırsatta Gülbin Simitçioğlu, Heves Ekinci ve Ender Mermerci’yle bir araya gelen iş insanına dostları, mutlu gününde pasta sürprizi yapmayı ihmal etmedi. Üçlünün gönderdiği notta da, “Biz yokuz ama sana yaptığımız bu özel pasta, yeni yaşında mutluluk getirsin. Mumlarını üfle ve bizimle paylaş” sözleri yer aldı.