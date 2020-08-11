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11.08.2020 - 07:00 |

Patara’da yüksek tempo

Kalkan’ın en gözde koyunda sakinlerine benzersiz bir tatil deneyimi sunan Club Patara Evleri ve hemen yanı başında yer alan Patara Prince Resort Oteli’nin mimari ve sahibi Turhan Kaşo, bu aralar yoğun tempoda çalışıyor...

Patara’da yüksek tempo
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Kalkan’ın en gözde koyunda sakinlerine benzersiz bir tatil deneyimi sunan Club Patara Evleri ve hemen yanı başında yer alan Patara Prince Resort Oteli’nin mimari ve sahibi Turhan Kaşo, bu aralar yoğun tempoda çalışıyor... İstanbul-Kalkan arasında mekik dokuyan ünlü mimara, en büyük destek ise eşi Zulal Kaşo’dan geliyor. Yurt içi ve dışından gelen konukları ağırlayan Patara, yenilenen çalışmalarıyla da beğeni topluyor.

Magazin Haberleri Bülteni (10 Ağustos 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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