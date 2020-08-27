Patara’yı görmeyen kalmasın!

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın turizmde Türkiye’nin kültürel-tarihi değerini ön plana çıkarmak ve dünya gündeminde bu değere dikkat çekmek amacıyla sürdürdüğü çalışmaları kapsamında Patara Antik Kenti’nde, ayrı bir heyecan yaşanıyor.

Emine Erdoğan ve Pervin Ersoy’un katılımıyla Patara sahilinde gerçekleşen caretta caretta’ların denize uğurlanmasının ardından grup, Antik Tiyatro, Meclis Binası ve Sütunlu Cadde’yi gezdi.