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09.06.2020 - 07:00 |

Pazar nostaljisi

İstanbul cemiyet hayatının renkli isimlerinden Adil Benardete, geçtiğimiz pazar günü tam bir nostalji yaşadı.

Pazar nostaljisi
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İstanbul cemiyet hayatının renkli isimlerinden Adil Benardete, geçtiğimiz pazar günü tam bir nostalji yaşadı. İş insanının garajında yer alan ve uzun zamandır kullanmadığı, İtalyanlar’ın dünyaca ünlü otomobil markası Porsche ile şehir turu, büyük sükse yaptı. Tüm dünyada sevenleri tarafından parmakla gösterilen bu modelle Adil Bey ve arkadaşı, güneşli havanın keyfini yaşadı.

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