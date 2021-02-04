Pazartesi yüzleşecekler!

Birbirini tanımayan yedi farklı kişinin sağlık sorunları ve hayata tutunma çabalarının ekrana geleceği ‘Yüzleşme’, 8 Şubat Pazartesi saat 16.00’da Kanal D’de başlıyor. Doç. Dr. Oytun Erbaş’ın moderatörlüğünde, konusunda uzman doktorların katkılarıyla, ‘Yüzleşme’ evinde yaşayan yedi kişinin sorunları ve gerçek yaşam hikayeleri mercek altına alınacak.