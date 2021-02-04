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04.02.2021 - 07:00 |

Pazartesi yüzleşecekler!

Birbirini tanımayan yedi farklı kişinin sağlık sorunları ve hayata tutunma çabalarının ekrana geleceği ‘Yüzleşme’, 8 Şubat Pazartesi saat 16.00’da Kanal D’de başlıyor.

Pazartesi yüzleşecekler!
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Birbirini tanımayan yedi farklı kişinin sağlık sorunları ve hayata tutunma çabalarının ekrana geleceği ‘Yüzleşme’, 8 Şubat Pazartesi saat 16.00’da Kanal D’de başlıyor. Doç. Dr. Oytun Erbaş’ın moderatörlüğünde, konusunda uzman doktorların katkılarıyla, ‘Yüzleşme’ evinde yaşayan yedi kişinin sorunları ve gerçek yaşam hikayeleri mercek altına alınacak.

Magazin Haberleri Bülteni (3 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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