MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerMagazin Haberleri Pelin Akil: Kaç kere suratÄ±mÄ± tokatladÄ±m!
20.08.2020 - 12:47 |

Pelin Akil: Kaç kere suratÄ±mÄ± tokatladÄ±m!

Sosyal medya hesabÄ±ndan eÅŸi AnÄ±l Altan ve ikiz kÄ±zlarÄ± ile neÅŸeli anlarÄ±nÄ± paylaÅŸan oyuncu Pelin Akil, bu kez sivrisineklerden dert yandÄ±.

Pelin Akil: Kaç kere suratÄ±mÄ± tokatladÄ±m!
ABONE OL

Kendisi gibi oyuncu olan AnÄ±l Altan ile 2016 yÄ±lÄ±nda evlenen ve geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l kÄ±zlarÄ± Alin ve Lina'yÄ± kucaÄŸÄ±na alan Pelin Akil,Â gece adeta sivrisinek istilasÄ±na uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Instagram hesabÄ±nÄ±n hikaye bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden paylaÅŸÄ±mlarda bulunan 34 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu,Â sivrisinekleri Ã¶ldÃ¼rmekten keyif almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgularken, "KaÃ§ kere suratÄ±mÄ± tokatladÄ±m! KulaÄŸÄ±ma vurmaktan orta kulak iltihabÄ± olmazsam iyi. Olan kulaÄŸa ve yÃ¼ze oluyor" ifadelerini kullandÄ±.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
Ä°lgili Haber
'HayatÄ±mda seninle olduÄŸum için çok ÅŸanslÄ±yÄ±m'

"HAYAT BÃ–YLE SÃœRSÃœN, GÄ°TSÄ°N"
Pelin Akil, geÃ§tiÄŸimiz haftalarda ikiz Ã§ocuklarÄ± Alin ve Lina ile Ã§ekilen karesini "Benim guÌˆzel cÌ§ocuklarÄ±m; siz goÌˆsterin, ben izleyeyim. Siz soÌˆyleyin, ben dinleyeyim. Hayat boÌˆyle suÌˆrsuÌˆn, gitsin" notuyla yayÄ±nlamÄ±ÅŸtÄ±.Â

Pelin Akil: KaÃ§ kere suratÄ±mÄ± tokatladÄ±m

Â 

20 AÄŸustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni20 AÄŸustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni
daha fazla video iÃ§in
Cadde YazarlarÄ±

Çok Okunan Magazin Haberleri

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Masterchef eleme adaylarÄ± kimler oldu? 19 AÄŸustos'ta Masterchef'te dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± kim aldÄ±, potaya kimler girdi?

Masterchef eleme adaylarÄ± kimler oldu? 19 AÄŸustos'ta Masterchef'te dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± kim aldÄ±, potaya kimler girdi?

Ebru GündeÅŸ'in atÄ±na ne oldu? Gerçek ortaya çÄ±ktÄ±

Ebru GÃ¼ndeÅŸ'in atÄ±na ne oldu? GerÃ§ek ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Açalya Samyeli: Yorgunluktan dibi gördüm

AÃ§alya Samyeli: Yorgunluktan dibi gÃ¶rdÃ¼m

Hatice Åžendil'in dudaklarÄ±na ne oldu?

Hatice Åžendil'in dudaklarÄ±na ne oldu?

SÄ±radaki Haber