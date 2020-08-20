Pelin Akil: KaÃ§ kere suratÄ±mÄ± tokatladÄ±m

Kendisi gibi oyuncu olan AnÄ±l Altan ile 2016 yÄ±lÄ±nda evlenen ve geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l kÄ±zlarÄ± Alin ve Lina'yÄ± kucaÄŸÄ±na alan Pelin Akil,Â gece adeta sivrisinek istilasÄ±na uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Instagram hesabÄ±nÄ±n hikaye bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden paylaÅŸÄ±mlarda bulunan 34 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu,Â sivrisinekleri Ã¶ldÃ¼rmekten keyif almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgularken, "KaÃ§ kere suratÄ±mÄ± tokatladÄ±m! KulaÄŸÄ±ma vurmaktan orta kulak iltihabÄ± olmazsam iyi. Olan kulaÄŸa ve yÃ¼ze oluyor" ifadelerini kullandÄ±.

"HAYAT BÃ–YLE SÃœRSÃœN, GÄ°TSÄ°N"

Pelin Akil, geÃ§tiÄŸimiz haftalarda ikiz Ã§ocuklarÄ± Alin ve Lina ile Ã§ekilen karesini "Benim guÌˆzel cÌ§ocuklarÄ±m; siz goÌˆsterin, ben izleyeyim. Siz soÌˆyleyin, ben dinleyeyim. Hayat boÌˆyle suÌˆrsuÌˆn, gitsin" notuyla yayÄ±nlamÄ±ÅŸtÄ±.Â

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