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02.09.2020 - 10:56 |

Pelin Akil’den evlilik yıl dönümüne özel satırlar

Magazin dünyasının örnek çiftlerinden Pelin Akil ve Anıl Altan çifti dün dördüncü evlilik yıl dönümlerini kutladı. Bu süre zarfında ikiz çocuk sahibi olan çiftten Pelin Akil, sosyal medya hesabından bu özel güne dair bir paylaşımda bulundu.

Pelin Akil’den evlilik yıl dönümüne özel satırlar
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Düğün günü çekilmiş karelerini Instagram hesabından paylaşan Pelin Akil, o anlamlı günü bir kez daha hatırlayıp takipçileriyle paylaşırken altına yazdığı satırlarla da eşi Anıl Altan’a seslendi ve şunları söyledi:

“4. evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun canım sevgilim. Daha nice sağlıklı, mutlu,durup dururken gelip bana sarıldığın, öptüğün, uyandığımda bana bakarken bulduğum, kocaman kahkahalar attığımız, görmediğimiz yerleri gördüğümüz senelere… Tüm güzel duygularımın kahramanısın, iyi ki sen… Seni çok seviyorum.”

Pelin Akil’den evlilik yıl dönümüne özel satırlar

Magazin Haberleri Bülteni (2 Eylül 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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