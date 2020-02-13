Pelin Karahan alışverişin tadını çıkarttı

Dünyaca ünlü markaların mağazalarında yeni sezon ürünlerini inceleyen ve eksiklerini tamamlayan güzel sunucu, daha sonra Masa Restoran'a geçerek arkadaşı ile birlikte yorgunluk kahvesi içmeyi de ihmal etmedi.

Kendisini görüntüleyen muhabirler ile ayaküstü sohbet eden Pelin Karahan, gün boyu alışverişin keyfini sürdü.