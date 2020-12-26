Pelin Karahan: Benim için iyi bir yıldı

AVM'ye girmeden önce muhabirlerin sorularını yanıtlayan Pelin Karahan, "Yılbaşı geliyor, çocuklara, eşime, anneme güzel hediyeler almak için geldim" dedi.

2020'nin nasıl geçtiğini soran muhabirlere cevap veren oyuncu, "Bu yıl genel olarak zor bir yıldı. Hastalıklar, eve kapandığımız dönemler oldu ama ailecek sağlığımız yerinde çok şükür ve yılın sonuna doğru bir film teklifiyle sete döndüm, ondan dolayı benim için iyi bir yıldı" ifadelerini kullandı.

Dört günlük yılbaşı yasağında çocuklarıyla baş başa yeni yıla gireceklerini söyleyen Karahan, 2021'in herkese sağlık getirmesini dilediğini söyledi.