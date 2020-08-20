MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Pelin Karahan ev arıyor
20.08.2020 - 09:09 | | UMUT ÜNVER

Pelin Karahan ev arıyor

Bodrum tatiline bir günlük ara verdiğini söyleyen oyuncu Pelin Karahan, önceki gün Etiler, Ulus, Bebek arası mekik dokudu.

Pelin Karahan ev arıyor
ABONE OL

Anadolu yakasından Avrupa yakasına taşınmak istediğini belirten Pelin Karahan, gün boyu gayrimenkul danışmanıyla 10'a yakın ev gezdiğini söyledi.

Ulus’ta görüntülenen oyuncu, "Bir günlüğüne İstanbul’a geldim, akşam geri dönüyorum. Ev değiştirme durumumuz var. Çocuklar Bodrum’da, hemen geri döneceğim" dedi.

Bodrum tatilinin güzel geçtiğini dile getiren Karahan, "Bodrum’u çok seviyorum, bütün yaz oradaydık zaten, çok keyifli" şeklinde konuştu.

Pelin Karahan, pandemi süreciyle ilgili, "Aslında orada tatil, rahatlık havası var. Bilmiyorum ama İstanbul’a gelince çok daha dikkatli olmak lazım" dedi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Pelin Karahan'dan teknede bikinili pozlar

"BİR ŞEYLER VAR, GÖRÜŞÜYORUZ"
Setleri özlediğini belirten oyuncu, "Bir şeyler var, görüşüyoruz. Kesin net bir şey yok ama sürekli görüştüğümüz yerler var, bakalım" ifadelerini kulandı.

"OLAYI BİLMİYORUM"
Ozan Güven’in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı iddiaları hakkında Pelin Karahan, "Onun şu an hiç yeri değil. Ortada bir dava var. Bir şey diyemem, olayı bilmiyorum. Tabii ki şiddetin her türlüsüne hele ki kadına şiddete karşıyım. Olayın ne olduğunu bilmiyorum, dava devam ettiği için bir şey söylemeyeyim" şeklinde konuştu. 

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
'Halit Ergenç'in özür dilemesi yeterli değil'
    Bergüzar Korel gözyaşları içinde yardım istediOyuncu Bergüzar Korel sosyal medya hesabından SMA hastası çocukların ilaçlarını daha kolay bulabilmeleri adına yetkili kişilere çağrıda bulundu. Korel, "Yalvarıyorum sesimi duyun" diyerek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gözyaşlarına hakim olamadı.
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Güvenli turizmin adresi

    Güvenli turizmin adresi

    Göz kamaştıran zarafet

    Göz kamaştıran zarafet

    Yağmur değil Burcu

    Yağmur değil Burcu

    Lüküs hayat!

    Lüküs hayat!

    Sıradaki Haber