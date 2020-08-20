Pelin Karahan ev arıyor

Anadolu yakasından Avrupa yakasına taşınmak istediğini belirten Pelin Karahan, gün boyu gayrimenkul danışmanıyla 10'a yakın ev gezdiğini söyledi.

Ulus’ta görüntülenen oyuncu, "Bir günlüğüne İstanbul’a geldim, akşam geri dönüyorum. Ev değiştirme durumumuz var. Çocuklar Bodrum’da, hemen geri döneceğim" dedi.

Bodrum tatilinin güzel geçtiğini dile getiren Karahan, "Bodrum’u çok seviyorum, bütün yaz oradaydık zaten, çok keyifli" şeklinde konuştu.

Pelin Karahan, pandemi süreciyle ilgili, "Aslında orada tatil, rahatlık havası var. Bilmiyorum ama İstanbul’a gelince çok daha dikkatli olmak lazım" dedi.

"BİR ŞEYLER VAR, GÖRÜŞÜYORUZ"

Setleri özlediğini belirten oyuncu, "Bir şeyler var, görüşüyoruz. Kesin net bir şey yok ama sürekli görüştüğümüz yerler var, bakalım" ifadelerini kulandı.

"OLAYI BİLMİYORUM"

Ozan Güven’in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı iddiaları hakkında Pelin Karahan, "Onun şu an hiç yeri değil. Ortada bir dava var. Bir şey diyemem, olayı bilmiyorum. Tabii ki şiddetin her türlüsüne hele ki kadına şiddete karşıyım. Olayın ne olduğunu bilmiyorum, dava devam ettiği için bir şey söylemeyeyim" şeklinde konuştu.