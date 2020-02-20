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HaberlerMagazin Haberleri Pelin Karahan: Güzel projelerle ekranlara dönebilirim
20.02.2020 - 12:48 |

Pelin Karahan: Güzel projelerle ekranlara dönebilirim

Bir süredir ekranlara ara veren oyuncu Pelin Karahan, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Pelin Karahan: Güzel projelerle ekranlara dönebilirim

Ayaküstü muhabirlerle sohbet eden Karahan, bir dizi toplantı gerçekleştirdiğini söyledi. Güzel oyuncu," Bugün iş konusunda yoğun bir gün. Menajerim ve çalışma arkadaşlarımızla toplantılarımız vardı. Nasipse güzel projelerle tekrar ekranlarda olacağım. Ama şu anda netleşen bir durum yok. Güzel sürprizler olabilir diyelim. Artık çocuklar da büyüdüğü için biraz daha rahatım iş  konusunda" dedi.

Magazin Haberleri Bülteni 20 Şubat 2020İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
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