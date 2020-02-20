Pelin Karahan: Güzel projelerle ekranlara dönebilirim

Ayaküstü muhabirlerle sohbet eden Karahan, bir dizi toplantı gerçekleştirdiğini söyledi. Güzel oyuncu," Bugün iş konusunda yoğun bir gün. Menajerim ve çalışma arkadaşlarımızla toplantılarımız vardı. Nasipse güzel projelerle tekrar ekranlarda olacağım. Ama şu anda netleşen bir durum yok. Güzel sürprizler olabilir diyelim. Artık çocuklar da büyüdüğü için biraz daha rahatım iş konusunda" dedi.