Pelin Karahan: Her şey yolunda

Kısa sürede alışveriş turlarını tamamlayan Pelin Karahan ve ailesi, Markalar Sokağı'nda araçlarını bekledikleri esnada görüntülendi.

Muhabirlerle ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmeyen oyuncu, "Her şey yolunda, en önemlisi sağlığımız yerinde. Çocuklar için birkaç alacağımız vardı onları aldık, şimdi çıkıyoruz" açıklamasını yaptı. Karahan'ın eşi Bedri Güntay ise "Kendinize dikkat edin arkadaşlar, kolay gelsin" demekle yetindi.