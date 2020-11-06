MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler Magazin Haberleri Pelin Karahan: Her şey yolunda
06.11.2020 - 14:25 |

Pelin Karahan: Her şey yolunda

Oyuncu Pelin Karahan, eşi Bedri Güntay ve çocukları Ali Demir ve Eyüp Can'la birlikte İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.

Pelin Karahan: Her şey yolunda
ABONE OL

Kısa sürede alışveriş turlarını tamamlayan Pelin Karahan ve ailesi, Markalar Sokağı'nda araçlarını bekledikleri esnada görüntülendi.

Muhabirlerle ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmeyen oyuncu, "Her şey yolunda, en önemlisi sağlığımız yerinde. Çocuklar için birkaç alacağımız vardı onları aldık, şimdi çıkıyoruz" açıklamasını yaptı. Karahan'ın eşi Bedri Güntay ise "Kendinize dikkat edin arkadaşlar, kolay gelsin" demekle yetindi.

Magazin Haberleri Bülteni (7 Kasım 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘İkinci 15’e başladık’

‘İkinci 15’e başladık’

Bağış istedi

Bağış istedi

4 bin 580 TL’lik kombin

4 bin 580 TL’lik kombin

'Kadınlara baskı kuruluyor'

'Kadınlara baskı kuruluyor'

Sıradaki Haber