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05.06.2020 - 16:05 |

Pelin Karahan: Karantinada kilo verdim

Oyuncu Pelin Karahan, geçtiğimiz gün İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı. Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve Markalar Sokağı'nda aracını valelere teslim eden Karahan, kendisini görüntüleyen muhabirler ile ayaküstü sohbet etti.

Pelin Karahan: Karantinada kilo verdim
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Gazetecilere "Sizi çok özledik, uzun zamandır görüşemiyoruz. Nasılsınız?" diyerek halini hatrını soran Pelin Karahan, karantina sürecinde bol bol spor yaptığını söyledi.

Muhabirlerin, evde kalma sürecinde çoğunluğun kilo aldığını dile getirmesi üzerine söze giren güzel oyuncu, "Yok, ben kendimi bırakmadım, bol bol spor yaptım. Kilo almayı bırakın, kilo verdim" ifadelerini kullandı.

"Biz gene iyiyiz, arada sırada market alışverişi için çıktık dışarıya, ama çocuklar hiç evden çıkmadılar. Artık çok bunalıyorlar" diyen sempatik oyuncu, "Birkaç gün içerisinde Bodrum'a yazlığa gideceğiz. Yavaş yavaş normalleşmemiz lazım." şeklinde konuştu.

Gazeteciler ile yaptığı kısa süreli sohbet sonrası İstinyePark'a giren Karahan, burada bir arkadaşı ile buluşarak uzun süre alışveriş yaptı. Daha sonra da La Petite Maison Restaurant'da yorgunluk kahvesini de içmeyi ihmal etmeyen Karahan, akşam saatlerinde özel aracıyla AVM'den ayrıldı.

Pelin Karahan: Karantinada kilo verdim

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