04.11.2020 - 13:39 |
Pelin Karahan'ın alışveriş keyfi
Oyuncu Pelin Karahan, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.
Yakın bir arkadaşı ile alışverişe gelen Pelin Karahan, Markalar Sokağı'nda objektiflere takıldı. Dünyaca ünlü markaların mağazalarında yeni sezon ürünlerini inceleyen oyuncu, daha sonra Masa Restaurant'a geçerek arkadaşı ile birlikte yorgunluk kahvesi içti.
Kendisini görüntüleyen muhabirler ile ayaküstü sohbet eden Pelin Karahan, gün boyu alışverişin keyfini çıkardı.
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