MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Pelin Karahan'ın alışveriş keyfi
04.11.2020 - 13:39 |

Pelin Karahan'ın alışveriş keyfi

Oyuncu Pelin Karahan, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.

Pelin Karahan'ın alışveriş keyfi
ABONE OL

Yakın bir arkadaşı ile alışverişe gelen Pelin Karahan, Markalar Sokağı'nda objektiflere takıldı. Dünyaca ünlü markaların mağazalarında yeni sezon ürünlerini inceleyen oyuncu, daha sonra Masa Restaurant'a geçerek arkadaşı ile birlikte yorgunluk kahvesi içti.

Kendisini görüntüleyen muhabirler ile ayaküstü sohbet eden Pelin Karahan, gün boyu alışverişin keyfini çıkardı.

'Dünya'sını kaybeden Coşkun Göğen'in zor anları!Kızı Dünya Göğen iki yıl önce kansere yenik düşen Coşkun Göğen’in acısı hala taze... Kadın cinayetleri sorulduğunda kızını anımsayan Göğen’in sesi titredi, ağlamamak için kendini zor tuttu: Benim Dünya’m gitti. Allah, evlat acısı kimseye vermesin.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sabri Sarıoğlu çocukları için alışveriş yaptı

Sabri Sarıoğlu çocukları için alışveriş yaptı

Çetin Altay: Sakallarımı kesmiyorum

Çetin Altay: Sakallarımı kesmiyorum

Korona virüse yakalanan Irmak Ünal'ın sağlık durumu

Korona virüse yakalanan Irmak Ünal'ın sağlık durumu

Masterchef'te ödülü kim kazandı? Masterchef'te 25 bin TL ödülü alan isim belli oldu!

Masterchef'te ödülü kim kazandı? Masterchef'te 25 bin TL ödülü alan isim belli oldu!

Sıradaki Haber