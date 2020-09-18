‘Pembe Top’ ona emanet

Neslihan Atagül Doğulu, ‘Pembe Top Sahada’ projesinin bu yılki gönüllü destekçisi oldu. Meme kanserinde erken tanı farkındalığının sembolü haline gelen pembe top, 1 Ekim’deki Anadolu Efes-Zenit St. Petersburg karşılaşmasında tekrar sahaya çıkacak. Oyuncu, “Mücadele ve güç kadının doğasındadır” diyerek, tüm kadınları meme kanserine karşı gerekli önlemleri almaya davet etti.