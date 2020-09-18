18.09.2020 - 07:00 |
‘Pembe Top’ ona emanet
Neslihan Atagül Doğulu, ‘Pembe Top Sahada’ projesinin bu yılki gönüllü destekçisi oldu.
Neslihan Atagül Doğulu, ‘Pembe Top Sahada’ projesinin bu yılki gönüllü destekçisi oldu. Meme kanserinde erken tanı farkındalığının sembolü haline gelen pembe top, 1 Ekim’deki Anadolu Efes-Zenit St. Petersburg karşılaşmasında tekrar sahaya çıkacak. Oyuncu, “Mücadele ve güç kadının doğasındadır” diyerek, tüm kadınları meme kanserine karşı gerekli önlemleri almaya davet etti.