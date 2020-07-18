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18.07.2020 - 07:00 |

Perşembenin galibi

Başrolünü Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Yiğit Kirazcı ve Nilay Deniz’in paylaştığı, Kanal D’nin yeni dizisi ‘Çatı Katı Aşk’, reytinglere damgasını vurdu.

Perşembenin galibi
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Projenin, önceki akşam yayınlanan ikinci bölümü, Tüm Kişiler’de yüzde 4.34 reyting ve yüzde 14.52 izlenme payıyla, ABC1’de ise 4.14 reyting ve yüzde
14.43 izlenme payıyla reyting listesinde birinci sırada yer aldı.

Barış Murat Yağcı'dan hayranlarına teşekkür videosu'Survivor'da sergilediği performansla finale kadar gelen Barış Murat Yağcı duygularını, "Hayatımın en güzel tecrübesiydi. Çok güzel anılar ve insanlar biriktirip, tüm gücümle mücadele ettiğim ada, yeni maceramın başlangıcı oldu" sözleriyle dile getirdi.
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Cadde Yazarları

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