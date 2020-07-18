Perşembenin galibi

Projenin, önceki akşam yayınlanan ikinci bölümü, Tüm Kişiler’de yüzde 4.34 reyting ve yüzde 14.52 izlenme payıyla, ABC1’de ise 4.14 reyting ve yüzde

14.43 izlenme payıyla reyting listesinde birinci sırada yer aldı.