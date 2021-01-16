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16.01.2021 - 07:00 | | MESUT YILMAZ

Pilevneli’de renkli sergi

Belçikalı tiyatro sanatçısı ve yazar Jan Fabre’nin kişisel sergisi, Pilevneli Gallery’de sanatseverlerle buluşuyor.

Pilevneli’de renkli sergi
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‘Saflık Dizlerinin Üstünde’ başlıklı sergide, sanatçının en önemli serilerinden ‘Belçika Kongosu’na Saygı’dan eserleri yer alıyor. Önceki akşam Pilevneli’nin kurucusu Murat Pilevneli ve Jan Fabre’nin ev sahipliğinde düzenlenen organizasyona, Joanna de Vos, Belçika İstanbul Başkonsolosu Serge Dickschen, Aslı Pamir, Alina Dinçkök ve Barbara Pensoy’un da aralarında bulunduğu isimler katıldı. Sergi, 20 Şubat’a kadar ziyaret edilebilecek.

Magazin Haberleri Bülteni (15 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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