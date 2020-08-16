Pınar Altuğ: Biz kendimiz için evlendik!

'Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı 'Meltem' karakteriyle hafızlarda yer eden Pınar Altuğ, takipçilerinden gelen yorumlara sessiz kalmıyor. Pınar Altuğ kendisinden 9 yaş küçük eşi Yağmur Atacan'ın kendisine evlilik teklif etmesinin üzerinden 13 yıl geçtiğini duyurdu.

Eşiyle çekilen bir pozunu yayınlayan Altuğ, bu poza "15 Ağustos 2007'de iyi ki sana “evet” demişim canım kocam" notunu düştü.

Bu poza yorum yapan bir sosyal medya kullanıcısı ise "Kimse bu kadar sürmesini beklemiyordu" dedi. Bu yorumu cevapsız bırakmayan Altuğ ise "Biz başkaları için değil kendimiz için evlendik" dedi.

Eşi Yağmur Atacan ile aralarındaki yaş farkı nedeniyle sık sık eleştirilere maruz kalan Pınar Altuğ, bir süredir takipçilerine yanıt veriyor. Özellikle bu konuda eşi Yağmur Atacan'ın ve kızının kırmızı çizgisi olduğunu söyleyen güzel oyuncu, "Ailem konusunda toleransım yok. Kızım ile kocam en kıymetlim ve can parçalarım. Onlara uzanacak dili koparırım" demişti.

‘İnsanlar ne derler?’ diye düşünmeyi bıraktığını da belirten Altuğ, “Bu şekilde hayat geçmez. Mesela markete giderken, sırf biri görecek diye saç ve makyajım için evde bir saat hazırlık yapamam. Kendime saygımdan hep bakımlıyım ama ekstra efor, bu olmamalı... O zaman sen olmaktan çıkıyorsun ve başkaları için yaşamaya çalışıyorsun. Böylece birilerinin yönettiği kuklaya dönüşürüm ve bu da bana uymaz” diye konuşmuştu.