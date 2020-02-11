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11.02.2020 - 14:59 |

Pınar Altuğ: Her kadının başına gelebilir

Oyuncu Pınar Altuğ, yerel seçimlerde oy kullanırken vücut hatlarını belli eden taytıyla paylaşım yapmış ve bu kare sosyal medyada çok konuşulmuştu. Altuğ, konuyla ilgili aylar sonra açıklama yaptı.

Pınar Altuğ: Her kadının başına gelebilir

Pınar Altuğ'un 31 Mart seçimlerinde oy kullanırken giydiği tayt sosyal medyada gündem olmuştu. Taytının aylar sonra yeniden konuşulmasına şaşıran Altuğ konu hakkında şunları söyledi:

"Benim için amaç ‘oy kullanın, oy kullanmak vatandaşlık görevidir’ bunu anlatmaktır. Dolayısıyla sandıkta gözüksün diye daha geniş çekilen bir fotoğrafta hiç aklımın ucundan geçmeyecek bir kareydi. Ben görünceye kadar da maalesef birçok insan fotoğrafı kopyalamıştı. O fotoğrafı küçültüp bir daha koydum."

"Neye dikkat edeceğimi bilmiyorum çünkü benim başka birinin fotoğrafında, o fotoğrafı büyütüp oraya bakmak aklımın ucundan geçmiyor. O yüzden de şimdi şuna bakıyorum dekolte de tehlike var mı? Oluyor yani kadınsın… İstenmeyen görüntü çıkar… Ben bir kadının taytı neresinde duruyor diye büyütüp bakmam. Her kadının da başına gelebilecek bir şey ayrıca…"

11 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni11 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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