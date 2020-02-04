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04.02.2020 - 10:37 |

Pınar Altuğ isyan etti: İnsanları taciz etmektir bu!

Oyuncu Pınar Altuğ, Instagram hesabından yayınladığı gönderiyle sosyal medya üzerinden yaşadığı taciz olayına isyan etti.

Pınar Altuğ isyan etti: İnsanları taciz etmektir bu!

Gerek oyunculuğu gerek aile hayatıyla çok beğenilen Pınar Altuğ, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor.

Özellikle Instagram hesabı üzerinden gündelik yaşantısına dair keyifli kareler ve videolar paylaşan Altuğ, bu defa kendisini rahatsız eden bir konuyu takipçileriyle paylaştı.

'İNSANLARI TACİZ ETMEKTİR BU'

Sosyal medya üzerinden hediye dağıtan hesaplara sitemde bulunan başarılı oyuncu, kendi adının bu hediye paylaşımlarının altında yer almasından duyduğu rahatsızlığı şu satırlarla ifade etti:

"Hani ha bire beni hediye postlarının altına yazıyorsunuz ya! Hepinizi engelliyorum, yetti yahu! Alakası olmayan insanları taciz etmektir bu!"

Pınar Altuğ isyan etti: İnsanları taciz etmektir bu

Magazin Haberleri Bülteni (03.02.2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
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