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HaberlerMagazin Haberleri Pınar Altuğ: Kahküllerim uzadı, iş başa düşecek!
01.04.2020 - 13:51 |

Pınar Altuğ: Kahküllerim uzadı, iş başa düşecek!

Corona virüs sebebiyle evden çıkmayan Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından paylaşım yapmaya devam ediyor. Son olarak koltukta çektiği fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Altuğ, uzayan kahküllerinden bahsetti.

Pınar Altuğ: Kahküllerim uzadı, iş başa düşecek!

Pınar Altuğ, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs sebebiyle kendini ve ailesini karantinaya aldı. Bir süredir evden dışarı adımını atmayan güzel oyuncu koltukta dinlendiği bir anı sosyal medya hesabından paylaştı.

Altuğ, salgın sebebiyle kuaförlerin de kapalı olduğunu takipçilerine hatırlatarak şöyle dedi:

"Daha önce bu koltukta hiç bu kadar çok oturmamıştım, baya baya yerleştim. Dolayısıyla pozlar da çok benzer oluyor. Kahküllerim de uzadı. Sanırım yakında iş başa düşecek, biraz kısaltmak gerekecek."

Pınar Altuğ: Kahküllerim uzadı, iş başa düşecek

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