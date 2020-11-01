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HaberlerMagazin Haberleri Pınar Altuğ-Yağmur Atacan dostlarıyla hasret giderdiler
01.11.2020 - 15:59 |

Pınar Altuğ-Yağmur Atacan dostlarıyla hasret giderdiler

Pınar Altuğ Atacan ve eşi Yağmur Atacan, önceki gün Vadistanbul'da objektiflere takıldı.

Pınar Altuğ-Yağmur Atacan dostlarıyla hasret giderdiler
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Bütün önlemleri aldıklarını söyleyen çift, "Maskelerimiz ve kolonyalarımız hep yanımızda. Pandemi sürecinde dostlarımızı çok ihmal ettik o yüzden biraz sosyal mesafeli de olsa dostlarımızla bir araya gelmek istedik" dedi.

Arkadaşlarıyla yemekte bir araya gelerek hasret gideren Atacan çifti, sonrasında alışveriş yapmayı da ihmal etmediler. 

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