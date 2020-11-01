Pınar Altuğ-Yağmur Atacan dostlarıyla hasret giderdiler

Bütün önlemleri aldıklarını söyleyen çift, "Maskelerimiz ve kolonyalarımız hep yanımızda. Pandemi sürecinde dostlarımızı çok ihmal ettik o yüzden biraz sosyal mesafeli de olsa dostlarımızla bir araya gelmek istedik" dedi.

Arkadaşlarıyla yemekte bir araya gelerek hasret gideren Atacan çifti, sonrasında alışveriş yapmayı da ihmal etmediler.