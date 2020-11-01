01.11.2020 - 15:59 |
Pınar Altuğ-Yağmur Atacan dostlarıyla hasret giderdiler
Pınar Altuğ Atacan ve eşi Yağmur Atacan, önceki gün Vadistanbul'da objektiflere takıldı.
Bütün önlemleri aldıklarını söyleyen çift, "Maskelerimiz ve kolonyalarımız hep yanımızda. Pandemi sürecinde dostlarımızı çok ihmal ettik o yüzden biraz sosyal mesafeli de olsa dostlarımızla bir araya gelmek istedik" dedi.
Arkadaşlarıyla yemekte bir araya gelerek hasret gideren Atacan çifti, sonrasında alışveriş yapmayı da ihmal etmediler.