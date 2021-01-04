04.01.2021 - 10:52 |
Pınar Altuğ'dan reklam eleştirilerine yanıt
Oyuncu Pınar Altuğ ile ilgili sosyal medyada yapılan olumsuz mesajların ardı arkası kesilmiyor. Altuğ, kendisinin sürekli reklam paylaşımı yapmasına tepki gösteren takipçisine yanıt verdi.
Instagram hesabını aktif olarak kullanan Pınar Altuğ, kendisine gelen olumsuz eleştirilere yanıt vermeye devam ediyor.
Son olarak bir takipçisi ünlü oyuncunun sık sık reklam içeriği paylaşmasına tepki gösterdi.
"Sürekli bir reklam ama nedense kabullenmek istemiyorsunuz" diyen takipçisine yanıt veren Altuğ, "E benim işim bu" dedi.
Öte yandan Pınar Altuğ, birkaç gün önce Bebek’teydi. Dudak figürlü maskesiyle dikkatleri üzerine çeken Pınar Altuğ, “Bu maskelerle ne kadar iyi olunabiliniyorsa o kadar iyiyim” demişti.
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