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13.06.2020 - 10:28 |

Pınar Deniz: 'Vatanım Sensin' dönüm noktamdı

Kanal D’de yayınlanan ‘Vatanım Sensin’ dizisiyle adını duyuran Pınar Deniz, BeStyle dergisinin yeni sayısı için poz verdi. Oyuncu, “‘Vatanım Sensin’ oyunculukla ilgili algımın oluştuğu ilk işim. Sette var olan herkes beni büyüttü, daha fazlasını merak etmeye teşvik etti” dedi.

Pınar Deniz: 'Vatanım Sensin' dönüm noktamdı
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Pınar Deniz, BeStyle dergisinin yeni sayısında hakkında merak edilenleri anlattı. Pandemi sürecinin nasıl geçtiğinden bahseden ünlü oyuncu, “Sete çıkmaya hazırlandığım bir film projesi vardı, pandemiden dolayı ertelendi. Başka projelerim iptal oldu ama böyle olması gerekiyormuş, isyan etmiyorum açıkçası. Bana unuttuğum bir duyguyu hatırlattı bu süreç. Bir bilinmezliğin içine girdik. Nasıl olacak bu yeni normal, hayatımıza nasıl sirayet edecek merak ediyorum ben de. Çalışmayı, oynamayı çok seviyorum. Bir virüsün gelip hayatı durdurduğu, sağlıkla sınandığımız bir dönemde üretmek, işe yarar hissetmek istiyorum demek bencillik mi bilmiyorum ama çok özledim” dedi.

"İKİNCİ SEZONDA KENDİMİ DAHA ÇOK SEVDİM"
Deniz, dergiye verdiği röportajda, “Vatanım Sensin” dizisinin dönüm noktası olduğunu da açıkladı: Vatanım Sensin’ benim oyunculukla ilgili algımın oluştuğu ilk işim diyebilirim. Sette varolan herkes beni büyüttü, daha fazlasını aramama, daha fazlasını merak etmeye teşvik etti. İkinci sezonda kendimi daha çok seviyorum mesela, hayatı algılama biçimim değiştiği için oyunuma yansımış ve gelişmişim. Bitmeyen bir yolculuk olması da çok cezbedici. 5 yıl sonra nasıl oynayacağımı merak ediyorum. Umarım çok değişmişimdir.

Pınar Deniz, “Çocuk çok seviyorum ve içimde engel olamadığım çok büyük bir anne var, onun da farkındayım ama uzun bir süre düşünmüyorum. Evlilik ise çocukluğumdan beri hayal ettiğim bir şey değil” dedi.

13 Haziran 2020 Magazin Haberleri Bülteni13 Haziran 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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