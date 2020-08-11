Pınar Deniz'in kamp tatili

Pınar Deniz ,sezonu 4 Temmuz Ayvalık Cunda adasında açmış, sonrasında kardeşi Huri Deniz ile Antalya'da tatil yapmıştı. İstanbul'a dönen oyuncu bu kez yakın arkadaşları; Öykü Özcan ve Cansu Özcan ile Kırklareli'ne bağlı İğne Ada'daki bir kamp alanına gitti.

ATV ile safariye çıkan, macera parkında stres atan oyuncu dün de kano ile tur attı.