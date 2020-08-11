MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Pınar Deniz'in kamp tatili
11.08.2020 - 10:21 |

Pınar Deniz'in kamp tatili

Oyuncu Pınar Deniz, arkadaşlarıyla birlikte kampa gitti. Safariye çıkıp, kano keyfi yapan Deniz, tatilinden renkli kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Pınar Deniz'in kamp tatili
ABONE OL

Pınar Deniz ,sezonu 4 Temmuz Ayvalık Cunda adasında açmış, sonrasında kardeşi Huri Deniz ile Antalya'da tatil yapmıştı. İstanbul'a dönen oyuncu bu kez yakın arkadaşları; Öykü Özcan ve Cansu Özcan ile Kırklareli'ne bağlı İğne Ada'daki bir kamp alanına gitti.

ATV ile safariye çıkan, macera parkında stres atan oyuncu dün de kano ile tur attı.

 

 

Magazin Haberleri Bülteni (11 Ağustos 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mine Tugay'dan bikinili poz

Mine Tugay'dan bikinili poz

Şebnem Bozoklu: Anneme çok güzel çek diyorum

Şebnem Bozoklu: Anneme çok güzel çek diyorum

'Babil' dizisinde merak edilen Ozan Güven bilmecesi

'Babil' dizisinde merak edilen Ozan Güven bilmecesi

Bodrum’da tatildeler

Bodrum’da tatildeler

Sıradaki Haber