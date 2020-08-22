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22.08.2020 - 17:34 | | MESUT YILMAZ

Pinhani'den Yenikapı'da konser

İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi - Yenikapı'da düzenlenen arabalı ve motosikletli konserler serisinde önceki akşam Pinhani sahne aldı.

Pinhani'den Yenikapı'da konser
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Pinhani, uzun bir aradan sonra tekrar dinleyicilerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Covid- 19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirilen etkinlikte Pinhani; 'Kavak Yelleri', 'Dön Bak Dünyaya', 'Ne Güzel Güldün', 'Sevmekten Usanmam', 'Peki Madem' gibi geçmişten günümüze sevilen şarkılarını seyircisiyle birlikte söyledi.

Mart ayında çıkardıkları 'Dünyadan Uzak' şarkısını ilk kez seslendiren grup, yoğun istek üzerine parçayı iki kez üst üste seslendirerek, konserin ortasında bis yaptı.

22 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni22 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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