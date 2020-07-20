Plajın göz bebeği

Ali Sunal, eşi Nazlı Kurbanzade ve kızı Narin Sunal’la Bodrum tatiline devam ediyor. Mirvana Otel’de aile dostlarını ağırlayan oyuncu, gün boyu misafirleriyle sohbet etti. Plajın ilgi odağı olan Narin’i, çevredeki insanlar etrafını sararak, sevdi.