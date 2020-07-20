20.07.2020 - 07:00 | | ALİ KESER
Plajın göz bebeği
Ali Sunal, eşi Nazlı Kurbanzade ve kızı Narin Sunal’la Bodrum tatiline devam ediyor.
Ali Sunal, eşi Nazlı Kurbanzade ve kızı Narin Sunal’la Bodrum tatiline devam ediyor. Mirvana Otel’de aile dostlarını ağırlayan oyuncu, gün boyu misafirleriyle sohbet etti. Plajın ilgi odağı olan Narin’i, çevredeki insanlar etrafını sararak, sevdi.
Merve Özbey'den eşine: Her günümü bahar, bahçe yapıyorsunGeçtiğimiz şubat ayında Kenan Koçak ile dünyaevine giren Merve Özbey, 32 yaşına bastı. Ünlü şarkıcı, yakın arkadaşlarını bir araya getirerek kendisine doğum günü sürprizi yapan eşine, sosyal medya hesabından yayınladığı bir kare ile teşekkür etti.