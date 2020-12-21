21.12.2020 - 07:00 |
Poligonda tanıtım
Covid-19 ile birlikte değişen dünyada güvenlik alanında da yeni çözümler eskilerin yerini almaya başladı.
Covid-19 ile birlikte değişen dünyada güvenlik alanında da yeni çözümler eskilerin yerini almaya başladı. Savunma sanayi sektörünün önde gelen isimlerinden Sertan Ayçiçek’in CEO’luğunu üstlendiği şirketin yurdumuza getirdiği koruma cihazı Bola Wrap, önceki gün poligonda tanıtıldı. Bilim-kurgu filmlerinde görmeye alıştığımız türdeki cihaz, büyük ilgi çekti.