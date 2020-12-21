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21.12.2020 - 07:00 |

Poligonda tanıtım

Covid-19 ile birlikte değişen dünyada güvenlik alanında da yeni çözümler eskilerin yerini almaya başladı.

Poligonda tanıtım
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Covid-19 ile birlikte değişen dünyada güvenlik alanında da yeni çözümler eskilerin yerini almaya başladı. Savunma sanayi sektörünün önde gelen isimlerinden Sertan Ayçiçek’in CEO’luğunu  üstlendiği şirketin yurdumuza getirdiği koruma cihazı Bola Wrap, önceki gün poligonda tanıtıldı. Bilim-kurgu filmlerinde görmeye alıştığımız türdeki cihaz, büyük ilgi çekti. 

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