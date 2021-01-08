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08.01.2021 - 11:51 |

'Polis Akademisi'nin 'Memur Hooks'u Marion Ramsey hayatını kaybetti

'Polis Akademisi' sersinde tiz sesli akademi öğrencisi 'Laverne Hooks' karakterini canlandıran Marion Ramsey, 73 yaşında hayatını kaybetti.

'Polis Akademisi'nin 'Memur Hooks'u Marion Ramsey hayatını kaybetti
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Marion Ramsey'in menajeri Roger Paul, 73 yaşındaki ABD'li oyuncunun 7 Ocak Perşembe günü Los Angeles'ta evinde yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Sahne kariyerine 1964'te Broadway'de başlayan Ramsey, özellikle 'Polis Akademisi' filmindeki 'Laverne Hooks' rolüyle ünlendi. 80'li yıllarda çok popüler olan altı 'Polis Akademisi' filminde de rol alan Ramsey'nin, son zamanlarda ağır hasta olduğu duyulmakla birlikte ölüm nedeni tam olarak bilinmiyor.

Marion Ramsey, oyunculuk kariyeri dışında şarkıcı ve söz yazarı olarak müzik çalışmaları da yaptı.

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