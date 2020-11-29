‘Ponçik çok istiyordu’

Oğlu Pars’ı geçtiğimiz nisan ayında kaybettikten sonra zor günler geçiren Ebru Şallı, Nişantaşı’nda görüntülendi. Pars’ın en büyük hayali barınak projesi için kolları sıvayan model, “Kafaya koydum ve en kısa zamanda hayata geçireceğim. Bir belediyeyle ortaklaşa yapacağız. Ponçik, hayvanları çok seviyordu ve bu projeyi çok istiyordu” dedi.



