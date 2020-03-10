Poşetten sahne kostümü

Yunanistan’ın mültecilere yaptığı insanlık dışı uygulamalar, Jeyan Büyükburç’u isyan ettirdi. Mon Amour Restaurant’taki konserinde mülteciler gibi naylon poşet giyen şarkıcı, amacının yaşanan drama tepki çekmek olduğunu söyledi. Büyükburç, “Sahne kostümümü onlar gibi naylon poşetten yaparak tepkimi göstermek istedim. O insanların durumunu gördüğümden beri uykularım kaçıyor” dedi.