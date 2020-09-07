07.09.2020 - 07:00 |
‘Posthumous’ sergisi uzatıldı
Anna Laudel’in ev sahipliği yaptığı Mehmet Sinan Kuran’ın ‘Posthumous’ isimli kişisel sergisi, yoğun ilgi nedeniyle 13 Eylül tarihine kadar uzatıldı. Üç evreden oluşan sergide, sanatçının yeni ve son dönem üretimlerinin yanı sıra, Art Shop bölümünde bu sergiye özel limitli sayıda tasarladığı, farklı malzemelerde tasarımlar, aksesuarlar, röprodüksiyonlar ve seramik çalışmaları yer alıyor.
Survivor Nisa ve Barış aşk mı yaşıyorSurvivor 2020'ye damga vuran isimler arasında yer alan Survivor Nisa ve Barış cephesinde sıcak gelişme yaşanıyor. Gün içinde Barış Murat Yağcı, Nisa'nın kendisini öptüğü videoyu önce paylaşıp sonra silmişti. Fakat Nisa'dan büyük sürpriz geldi ve öptüğü videoyu paylaştı.