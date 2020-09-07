‘Posthumous’ sergisi uzatıldı

Anna Laudel’in ev sahipliği yaptığı Mehmet Sinan Kuran’ın ‘Posthumous’ isimli kişisel sergisi, yoğun ilgi nedeniyle 13 Eylül tarihine kadar uzatıldı. Üç evreden oluşan sergide, sanatçının yeni ve son dönem üretimlerinin yanı sıra, Art Shop bölümünde bu sergiye özel limitli sayıda tasarladığı, farklı malzemelerde tasarımlar, aksesuarlar, röprodüksiyonlar ve seramik çalışmaları yer alıyor.