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15.02.2021 - 09:37 |

Poyraz Teoman kimdir, kaç yaşında? Danla Bilic'in sevgilisi Poyraz Teoman ne iş yapıyor, mesleği nedir?

Sosyal medya fenomeni olan Danla Bilic yaptığı son paylaşımlarla takipçilerini şaşırtmaya devam ediyor. Son günlerde Dubai'den fotoğraf kareleri paylaşan Danla Bilic, yalnız olmadığını da "Suç ortağı" notuyla 14 Şubat günü yayınladığı fotoğraf ile belli etti. Akıllara ilk gelen soru ise Danla Bilic'in sevgilisi Poyraz Teoman mı oldu. Peki Poyraz Teoman kimdir, kaç yaşında? Poyraz Teoman ne iş yapıyor, mesleği nedir?

Poyraz Teoman kimdir, kaç yaşında? Danla Bilic'in sevgilisi Poyraz Teoman ne iş yapıyor, mesleği nedir?
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Sosyal medya platformu YouTube'da 3 Milyona yakın, Instagram'da 5,6 Milyon takipçisi olan ve Twitter'da da 3 Milyona yakın takipçisi olan Danla Bilic son günlerde aşk iddialarıyla gündeme geliyor. Sosyal medya hesapları üzerinden yayınladığı son fotoğraflarda takipçilerini meraklandıran Danla Bilic, Poyraz Teoman kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? sorularını akıllara getirdi. İşte Poyraz Teoman hakkında merak edilenler...

POYRAZ TEOMAN KİMDİR?

'Tatlıcı' sevgilisi Berat Demir ile yollarını ayırdıktan sonra hayatına kimseyi almayan Danla Bilic'in aşk orucunu bozduğu iddia edildi. Bilic, Sevgililer Günü'nde birlikte Dubai'ye gittiği Poyraz Teoman ile bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Sosyal medya fenomeninin, "Suç ortağı" notuyla paylaştığı kare kafaları karıştırdı. İkilinin aşk yaşadığı iddia edildi. Ancak iki taraftan da konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

 

Sunucu Nursel Ergin mayoyla kara atladı!'Var mısın Yok musun' yarışmasıyla üne kavuşan Nursel Ergin, Moskova tatilinde -18 derece soğukta, siyah mayosuyla karlara atladı. Karda yuvarlanan ünlü sunucu o anları Instagram'dan paylaştı.
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Cadde Yazarları

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