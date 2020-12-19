Pozitif çıktı

Eva Herzigova, önceki gün yaptığı sosyal medya paylaşımında üç gün önce koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. 47 yaşındaki Çek model, Instagram hesabından hasta yatağından yayınladığı karenin altına, “Her şey titreme nöbetleri ve aşırı yorgunlukla başladı. Yeni semptomlar çıkmaya başladıkça dinlenebildiğim kadar dinleniyorum. Güçlü bir şekilde savaşan vücudum için şükrediyorum” diye yazdı. Takipçileri, “Geçmiş olsun” mesajları gönderdi.