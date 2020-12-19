MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Pozitif çıktı
19.12.2020 - 07:00 |

Pozitif çıktı

Eva Herzigova, önceki gün yaptığı sosyal medya paylaşımında üç gün önce koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Pozitif çıktı
ABONE OL

Eva Herzigova, önceki gün yaptığı sosyal medya paylaşımında üç gün önce koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. 47 yaşındaki Çek model, Instagram hesabından hasta yatağından yayınladığı karenin altına, “Her şey titreme nöbetleri ve aşırı yorgunlukla başladı. Yeni semptomlar çıkmaya başladıkça dinlenebildiğim kadar dinleniyorum. Güçlü bir şekilde savaşan vücudum için şükrediyorum” diye yazdı. Takipçileri, “Geçmiş olsun” mesajları gönderdi.

Magazin Haberleri Bülteni (18 Aralık 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Örnek davranış

Örnek davranış

‘Kızlardan uzak dur!’

‘Kızlardan uzak dur!’

Ehliyeti alınacak

Ehliyeti alınacak

25’inci yıla özel anlamlı proje

25’inci yıla özel anlamlı proje

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet