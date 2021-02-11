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11.02.2021 - 07:00 |

Prenses anne oldu

İngiliz Kraliyeti’nin 10’uncu varisi Prenses Eugenie, anne oldu. 2018’de Jack Brooksbank ile evlenen York Düşesi’nin Londra’daki Portland Hastanesi’nde dünyaya gelen oğlunun adı açıklanmadı.

Prenses anne oldu
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İngiliz Kraliyeti’nin 10’uncu varisi Prenses Eugenie, anne oldu. 2018’de Jack Brooksbank ile evlenen York Düşesi’nin Londra’daki Portland Hastanesi’nde dünyaya gelen oğlunun adı açıklanmadı. 30 yaşındaki Prenses ile dört kilo doğan bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu duyuruldu. Kraliçe Elizabeth’in üçüncü çocuğu Prens Andrew’in eski eşi Sarah Ferguson’dan olan kızı Eugenie’nin oğlu ise 11’inci varis oldu.

Magazin Haberleri Bülteni (10 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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