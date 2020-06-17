Prestijli ödül

Avşar Maden Suyu, Brüksel merkezli Uluslararası Tat Enstitüsü tarafından iki dalda ‘Üstün Lezzet Ödülü’ aldı. Marka, ‘Dikkat Çeken Tat’, Karadut ve Frenk Üzümü Aromalı Maden Suyu ise ‘Çok İyi Tat’ kategorilerinde ödül kazandı. Avşar Maden Suyu Yönetim Kurulu Üyesi Tarık Demirel, “Üst segmentte bir marka yaratmak istedik. Bu ödül asla bir tesadüf değil” dedi.