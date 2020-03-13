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13.03.2020 - 07:00 |

Ellen DeGeneres programa seyirci almayacak!

Dünya çapında ölümlere sebep olan koronavirüs salgınından Ellen DeGeneres de nasibini aldı.

Ellen DeGeneres programa seyirci almayacak!

Dünya çapında ölümlere sebep olan koronavirüs salgınından Ellen DeGeneres de nasibini aldı. ABD’li ünlü sunucu, hafta içi her gün seyircili yayınlanan ‘The Ellen DeGeneres Show’u izleyicisiz çekme kararı aldı. Yapılan açıklamada, yapım şirketi Telepictures’ın Covid-19’un sebebiyle 16 Mart’tan itibaren program stüdyosuna seyirci katılımını durdurduğu bilgisine yer verildi. Öte yandan ABD’de yayınlanan ‘Wheel of Fortune’, ‘Jeopardy!’ ve ‘The Wendy Williams Show’ da izleyici alımını durdurduğunu bildirdi.

Melek Baykal ve Sahrap Soysal'ın corona virüsü tedbiriOyuncu Melek Baykal, arkadaşı Sahrap Soysal ile bir video yayınladı.
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Cadde Yazarları

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