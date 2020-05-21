21.05.2020 - 07:00 |
Projeli pasta
İnşaat başta olmak üzere pek çok alanda yatırımları olan Keleşoğlu Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Mimar Hicabi Keleş, önceki gün yeni yaşına girdi.
İnşaat başta olmak üzere pek çok alanda yatırımları olan Keleşoğlu Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Mimar Hicabi Keleş, önceki gün yeni yaşına girdi. Yeşilköy’deki yeni evinde eşi Özgür Doğa Keleş’in organize ettiği doğum günü kutlamasında, ailenin üçüz kızları ve oğlu da eşlik etti. Renkli etkinlikteki mimari projeli pasta dikkat çekti.
Larissa Gacemer: Sizi üzmek istemedim, farkındalık yaratmak istedimEski basketbolcu Burak Gacemer ile evli olan Brezilyalı model Larissa Gacemer, "Neden çocuk yapmıyorsun?" sorularından sıkılarak, "Çocuğum olmuyor. Ben de bu durumu kabul ettim. Allah beni böyle yaratmış" sözleriyle isyan etmişti. Gacemer son paylaşımında, "Lütfen benim için üzülmeyin. Videoyu sizi üzmek için paylaşmadım, farkındalık yaratmak için paylaştım" dedi.