İnşaat başta olmak üzere pek çok alanda yatırımları olan Keleşoğlu Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Mimar Hicabi Keleş, önceki gün yeni yaşına girdi. Yeşilköy’deki yeni evinde eşi Özgür Doğa Keleş’in organize ettiği doğum günü kutlamasında, ailenin üçüz kızları ve oğlu da eşlik etti. Renkli etkinlikteki mimari projeli pasta dikkat çekti.