24.03.2020 - 07:00 | | MESUT YILMAZ
‘Psikolojik bir savaş veriyoruz’
Pınar Deniz, koronavirüs şüphesiyle hastanede yatan annesi, anneannesi ve teyzesinin sonuçlarının daha belli olmadığını belirtti.
Pınar Deniz, koronavirüs şüphesiyle hastanede yatan annesi, anneannesi ve teyzesinin sonuçlarının daha belli olmadığını belirtti. “Psikolojik savaş veriyoruz” diyen oyuncu, “Hayatımda bu kadar sıkıştığım bir dönemi hatırlamıyorum. Hepsi ayrı odada ve panik halinde... Onların elinden tutamamak, hastalıktan daha korkunç değil mi?” diye konuştu.
Nil Karaibrahimgil’den karantina şarkısıKorona virüsüne karşı alınan önlemeler kapsamında herkes evine kapandı. Ünlü sanatçı Nil Karaibrahimgil de evden çıkmayan sevenlerine moral vermek için bestelediği şarkısını "Şu anki duygularım" notuyla sosyal medyadan paylaştı. Karaibrahimgil'in karantina günlerinde yazdığı şarkısı büyük ilgi gördü.