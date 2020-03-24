‘Psikolojik bir savaş veriyoruz’

Pınar Deniz, koronavirüs şüphesiyle hastanede yatan annesi, anneannesi ve teyzesinin sonuçlarının daha belli olmadığını belirtti. “Psikolojik savaş veriyoruz” diyen oyuncu, “Hayatımda bu kadar sıkıştığım bir dönemi hatırlamıyorum. Hepsi ayrı odada ve panik halinde... Onların elinden tutamamak, hastalıktan daha korkunç değil mi?” diye konuştu.