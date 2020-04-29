Yengeç burcunda ilerleyen Ay, dikkatimizi ailevi konulara ve hassas kılan durumlara yönelttiğimizi gösteriyor. Aşırı duyarlılıklar ve bizi duygusal açıdan baskılayan koşullarla karşılaşabiliriz. Sevdiklerimize ve ailevi durumlara fazlasıyla açığız. Duygusal alanda oldukça aktif bir gündeyiz. Ancak edilgen olmamak ve cesaret de göstermek gerekiyor. Yengeç, endişeleri ve dalgalanmaları açıklayan burçtur. Duygu durumumuz çok değişken olabilir. Özellikle günün geç saatlerinde duygusal olarak baskılayan korkulara açığız. Bu saatlerde daha olumlu ve akılcı düşünmek bizi aşırı endişelerden koruyabilir.

KOÇ:Ev hayatınızla ilgili konularda ani değişiklikler yaşanabilir. Geçmişe ait olaylar gündeminizi meşgul edebilir. Güven aradığınız durumlar oluşabilir. Hayatınızda uğraştığınız durumlara yön vermek isteyeceğiniz bir zaman dilimindesiniz.

BOĞA:Yakın çevrenizdeki olaylar gündeminizi etkileyebilir. Sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Yazışma ve konuşmaların yoğun olduğu bir gündesiniz. İşlerinizde ani değişiklikler yaşanabilir. İlerlemek için çaba sarf edeceğiniz zamanlardasınız.

İKİZLER:Maddi kaynaklarınızla ilgili konuları netleştirmek isteyebilirsiniz. Önünüze çıkan engelleri aşmakta daha istekli olacağınız bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde yetenekleriniz sayesinde ön plana çıkabilirsiniz. Akışta kalın.

YENGEÇ:Yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Kişisel niyetlerinizi ortaya koyup çalışmalarınızda başarılı olacağınız zamanlar var. Tepkilerinizi yumuşak göstermelisiniz. Engelleri aşmak için, başkalarına dayalı davranışlar sergileyebilirsiniz.

ASLAN:Bilemediğiniz nedenlerden dolayı işlerinizde sonlanmalar olabilir. Gizli kalan konularla uğraşmanız gereken bir gündesiniz. Başkalarından etkileneceğiniz olaylar yaşayabilirsiniz. Kendi iç dünyanızdaki durumlar çalışmalarınızı etkileyebilir.

BAŞAK:Gelecek beklentilerinizle ilgili sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Sosyal konular gündeminizi etkileyebilir. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek size iyi gelecektir. Onların fikirlerinden etkileneceğiniz bir gündesiniz. Günlük işlerde ani kopmalar yaşanabilir.

TERAZİ:İş hayatınızda hedeflerinize ulaşmak için çaba sarf edeceğiniz bir gündesiniz. Üzerinde uğraştığınız işlere yön kazandırmak isteyebilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili konularda ani değişiklikler yaşanabilir. Akışta kalmaya özen gösterin.

AKREP:Yeni ufuklara açılmak için hevesli olacağınız bir gündesiniz. Farklı şeyler öğrenmek için önünüze değişik yollar çıkabilir. Uğraştığınız işlerde ani değişiklikler yaşayabileceğiniz zamanlar var. Başkalarına duyarlı davranabilirsiniz.

YAY:Endişe ve korku duyduğunuz konular gündeminizi meşgul edebilir. Kriz yaratan durumlara karşı dikkatli olmanız gereken zamanlar var. Duygusal olarak etkilenebilirsiniz. Parasal durumlarda yenilenme süreci yaşayabilirsiniz.

OĞLAK:Eşinizle ilgili durumlar gündeminizi meşgul edebilir. Olaylara verdiğiniz tepkiler önem kazanabilir. Denge ve uyum içinde olmak isteyebilirsiniz. Karşınızdaki insanlara daha toleranslı davranabilirsiniz. Yön vermek isteyebilirsiniz.

KOVA:Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgileneceğiniz bir gündesiniz. İşlerinizdeki engelleri açmak için kendinizi yorabilirsiniz. Sağlıkla ilgili sıkıntılarınızı göz ardı etmeyin. Beraber çalıştığınız insanların dertlerine ortak olacağınız zamanlar var.

BALIK:Keyifli bir gündesiniz. Zevk aldığınız şeyler için harcamalar yapabilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. İlgilendiğiniz olaylarda daha fazla yaratıcılığınızı katmak isteyebilirsiniz. Rutin işlerinizde kopmalar yaşanabilir.