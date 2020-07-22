Güneş öğle saatlerinde (11.36) Aslan burcuna ilerliyor. Önem verdiğimiz konulara daha çok odaklanabiliriz. Dikkat çekmek ya da kendimizi ortaya koymak yönünde gayretliyiz. Ancak beklenmedik durumlar ve gerginlikler yaşanabilir. Yıkıcı tavırlar içinde davranmamaya özen gösterelim. İlginç düşüncelerle harekete geçmek ve yaratıcı konulara odaklanmak için güzel fırsatlar var. Sezgilerimizi verimli kullanabiliriz. Beraberliklerde cömert ve sıcak olma eğilimindeyiz. Abartılı tavırlar ve müsriflik de gündeme gelebilir. Gereksiz harcamalara dikkat etmek gerek.

KOÇ:Yeni fikirler içinde olabilirsiniz. Planlar yapmak, iyi hissettirebilir. Ani tepkiler vermemeye dikkat etmelisiniz. Kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz konularla ilgilenebilirsiniz. Harcamalar yapabilirsiniz. Abartıya kaçmamalısınız.

BOĞA:Ailevi planlar yapmanız gereken olaylar yaşanabilir. Babanıza ait konular gündeme gelebilir. Güven arayışına girebilirsiniz. Ani tepkilere karşı dikkatli olmalısınız. Masraflarınızda artış olabilir. Parasal meseleler önem kazanabilir.

İKİZLER:Fikirlerinizin hız kazanıyor, yeni planlar yapabilirsiniz. Kısacası hareket halindesiniz. Yazışmalar ve konuşmalar gündeminizi etkileyebilir. İlişkilerinizde ani kopmalar yaşayabilirsiniz. Zevk aldığınız konularla ilgilenebilirsiniz.

YENGEÇ:Maddi konular gündeminizi meşgul edebilir. Yeni düşünceler geliştirebilir ve kaynaklarınız için planlar yapabilirsiniz. İş hayatınızda desteklerle daha kolay ilerleyebilirsiniz. Akşam saatlerinde masraflarınızda artış olabilir.

ASLAN:Yeni fikirlerle güne başlayabilirsiniz. Önem verdiğiniz meselelere yoğunlaşacağınız zamanlar var. İlişkilerinizde ani tepkiler vermemelisiniz. Hassasiyet yaşayabilirsiniz. Zevk aldığınız konular için harcamalarınızı abartabilirsiniz.

BAŞAK:Kayıplar yaşayabilirsiniz. Gizli konular gündeminizi etkileyebilir. Kabullenme içine girebilirsiniz. Yeni planlar yapmak isteyeceğiniz zamanlar olabilir. İçsel süreçlerinizi karşınızdakilere yansıtmamaya özen göstermelisiniz.

TERAZİ:Gelecek beklentilerinizle ilgili yeni fikirler geliştirebilirsiniz. Bu konuda planlar yapıp, harcamalarda bulunabilirsiniz. Arkadaş gruplarınızda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Zevk aldığınız konulara zaman ayırabilirsiniz.

AKREP:İş hayatınızla ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. Yeni düşünceler ve planlar içine girebilir, sorumluluk yüklenmek isteyebilirsiniz. Annenizle ilgili masraflar gündeme gelebilir. Zevk aldığınız konularla ilgilenebilirsiniz.

YAY:Yeni şeyler öğrenebilirsiniz. Kendinizi ifade edebilmek için fikirler bulabilirsiniz. Yolculuklar planlamak isteyebilirsiniz. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Düşüncelerinizi paylaşmak için heyecan duyabilirsiniz.

OĞLAK:Ortaklı para konuları gündeminizi etkileyebilir. Kriz yaratacak olaylardan sakınıp, yeni fikirler üretebilirsiniz. Ani tepkiler vermemeye özen göstermelisiniz, kopmalar yaşanabilir. Harcamalarınıza dikkat edin, masraflarınız artabilir.

KOVA:Eşinize ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Birlikte yeni planlar yapmak isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanabileceğiniz alanlara yönleneceğiniz zamanlar olacaktır. Akşam saatlerinde parasal durumlar konuşulabilir.

BALIK:Çalışma ortamında yeni planlamalar yapabilirsiniz. Sizi yoran ve yıpratan konulara karşı temkinli olmalısınız. Yaratıcılığınızı iş hayatınıza taşıyabilirsiniz. Masraflarınız artabilir. Çocuklarla zaman geçirmek size iyi gelecektir.